По словам главы Удмуртии Александра Бречалова, такие сообщения ни в коем случае нельзя открывать.

Ижевск. Удмуртия. Телефонные мошенники предлагают жильцам обрушившегося дома в Ижевске обменять квартиры с доплатой. Глава Удмуртии Александр Бречалов призвал людей не открывать подобные сообщения с различными ссылками.

«Один из жителей написал, что ему пришло сообщение с текстом: «Егор, рассматриваете обмен? Доплачу». И ссылка. Я прошу довести информацию – ни в коем случае, чтобы по ссылкам никуда не переходили. Это не про доплачу и обменяю, это вирусы. Если перейти по ссылке, то можно лишиться денег. Не переходить по ссылкам. Не отвечать. А написать заявление в полицию. Они постараются узнать источники этих сообщений», - рассказал журналистам на брифинге глава Удмуртии Александр Бречалов.