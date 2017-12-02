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      Телефонные мошенники предлагают жильцам обрушившегося дома в Ижевске обменять квартиры с доплатой

      11:33, 02 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      11:33, 02 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      344
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#происшествие
      Фото: ИА "Сусанин"
      344
      0

      По словам главы Удмуртии Александра Бречалова, такие сообщения ни в коем случае нельзя открывать.

      Ижевск. Удмуртия.  Телефонные мошенники предлагают жильцам обрушившегося дома в Ижевске обменять квартиры с доплатой. Глава Удмуртии Александр Бречалов призвал людей не открывать подобные сообщения с различными ссылками.

      «Один из жителей написал, что ему пришло сообщение с текстом: «Егор, рассматриваете обмен? Доплачу». И ссылка. Я прошу довести информацию – ни в коем случае, чтобы по ссылкам никуда не переходили. Это не про доплачу и обменяю, это вирусы. Если перейти по ссылке, то можно лишиться денег. Не переходить по ссылкам. Не отвечать. А написать заявление в полицию. Они постараются узнать источники этих сообщений», - рассказал журналистам на брифинге глава Удмуртии Александр Бречалов.

      Взрыв в жилом доме Ижевска: хронология событий с 9 по 13 ноября

      Сейчас на месте продолжают работать спасатели и правоохранители, в сопровождении которых жильцы могут попасть в квартиры, чтобы забрать необходимые вещи. Ижевск. Удмуртия. 9 ноября в Ижевске в результате взрыва бытового газа обрушилась часть многоэтажного жилого дома на улице Удмуртской. В результате трагедии были полностью разрушены восемь 3-комнатных квартир, в которых были прописаны 28 человек.

      11:33, 02 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      344
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#происшествие

       

       

       

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