Менеджера из Ижевска подозревают в краже почти 400 тыс рублей из сейфа предприятия

В настоящее время мужчина находится в изоляторе временного содержания.

Ижевск. Удмуртия. Менеджера одного из ижевский предприятий подозревают в краже 385 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что из сейфа из офиса предприятия неизвестный похитил деньги из сейфа.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов задержали 30-летнего менеджера этого предприятия, ранее судимого за кражи.

Похищенные деньги изъяты. Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Ему грозит до 5 лет тюрьмы.