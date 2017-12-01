8-летнюю девочку сбили в Сарапуле

Ребенок перебегал дорогу вне пешеходного перехода.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле сбили 8-летнюю девочку, которая перебегала дорогу вне пешеходного перехода. Об этом сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртии.

Авария произошла в четверг, 30 ноября, около 16:05 напротив дома № 61б по улице Максима Горького. Наезд на ребенка совершил водитель автомобиля «ВАЗ-21063» - 1997 года рождения.

В результате ДТП девочка получила травмы.

Госавтоинспекция республики обращается к родителям с просьбой учить детей соблюдать не только ПДД, но и с самого раннего возраста наблюдать и ориентироваться на дороге.