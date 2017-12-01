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      Студента-наркодилера задержали в Ижевске

      11:34, 01 декабря, 2017
      Ксения Чернова
      11:34, 01 декабря, 2017
      Ксения Чернова
      598
      0
      #наркотики\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#происшествие
      Фото: Пресс-служба УВД по Ижевску
      598
      0

      У него обнаружили более 2 000 разовых доз «синтетики».

      Ижевск. Удмуртия. В Ижевске задержали студента одного из местных вузов. 18-летнего юношу подозревают в торговле синтетическими наркотиками, рассказал журналистам начальник полиции УВД по Ижевску Иван Киселев.

      «Задержан 18-летний наркодиллер, у которого изъято более полукилограмма наркотических средств, которые были приготовлены для реализации в Ижевске. <…> Он занимался распространением наркотиков путем закладок», - отметил Киселев.

      Студента-наркодилера задержали в Ижевске

      Uploaded by ИА Сусанин on 2017-12-01.


      По его словам, имеющегося у молодого человека запаса хватило бы на 2 000 разовых доз. В настоящее время юноша находится в следственном изоляторе. Против него возбудили уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере»).

      В настоящее время стражи порядка выясняют, кто поставлял студенту «синтетику».

      Синтетика.jpg

      11:34, 01 декабря, 2017
      Ксения Чернова
      598
      0
      #наркотики\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#происшествие

       

       

       

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