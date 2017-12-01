У него обнаружили более 2 000 разовых доз «синтетики».

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске задержали студента одного из местных вузов. 18-летнего юношу подозревают в торговле синтетическими наркотиками, рассказал журналистам начальник полиции УВД по Ижевску Иван Киселев.

«Задержан 18-летний наркодиллер, у которого изъято более полукилограмма наркотических средств, которые были приготовлены для реализации в Ижевске. <…> Он занимался распространением наркотиков путем закладок», - отметил Киселев.

Студента-наркодилера задержали в Ижевске Uploaded by ИА Сусанин on 2017-12-01.

По его словам, имеющегося у молодого человека запаса хватило бы на 2 000 разовых доз. В настоящее время юноша находится в следственном изоляторе. Против него возбудили уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере»).

В настоящее время стражи порядка выясняют, кто поставлял студенту «синтетику».



