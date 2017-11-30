Житель Ижевска устроил три ДТП в Чувашии

Мужчина отказался от прохождения медосвидетельствования.

Цивильск. Чувашия. В Чувашии задержали жителя Ижевска, который устроил три ДТП. По данным пресс-службы МВД по Чувашской Республике, инцидент произошел в Цивильске.

«Водитель «Рено Логан» ехал на такой скорости, что за полтора километра от Марпосадского поворота до Цивильска задел три автомобиля: два «Фольксвагена» и «Хонду». А потом залетел на кольцо, потеряв двигатель транспортного средства», - отмечают правоохранители.

За рулем иномарки оказался 36-летний житель столицы Удмуртской Республики. Несмотря на явные признаки алкогольного опьянения, он отказался от прохождения медосвидетельствования. В отношении мужчины составили 5 административных протоколов.