В Ижевске на улице Пойма насмерть сбили пешехода

По мужчине проехало два автомобиля.

Ижевск Удмуртия. На улице Пойма в Ижевске насмерть сбили пешехода-мужчину. Об этом сообщил журналистам «Сусанина» начальник 1 отдела Управления ГИБДД МВД по Удмуртии Вениамин Вычужанин.

ДТП произошло утром, 30 ноября. По пешеходу проехало два автомобиля. Сначала наезд совершил водитель «Лады Калины», мужчина 1980 года рождения, а затем - «ВАЗ 2114» под управлением мужчины 1982 года рождения.

Пешеход, мужчина 1970 года рождения скончался на месте.

«Сейчас мы устанавливаем, где он пересекал проезжую часть, либо в границах перекрестка, что предусмотрено правилами, либо вне границ. Но тем не менее, он не убедился и попытался дорогу перебежать», - рассказал Вениамин Вычужанин.