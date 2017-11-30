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      В Ижевске на улице Пойма насмерть сбили пешехода

      13:25, 30 ноября, 2017
      Анна Торхова
      13:25, 30 ноября, 2017
      Анна Торхова
      619
      0
      #ДТП\n#Ижевск\n#авария\n#Удмуртия\n#пешеходы
      Фото: vk.com/udmurtiya18rus
      619
      0

      По мужчине проехало два автомобиля.

      Ижевск Удмуртия. На улице Пойма в Ижевске насмерть сбили пешехода-мужчину. Об этом сообщил журналистам «Сусанина» начальник 1 отдела Управления ГИБДД МВД по Удмуртии Вениамин Вычужанин.

      ДТП произошло утром, 30 ноября. По пешеходу проехало два автомобиля. Сначала наезд совершил водитель «Лады Калины», мужчина 1980 года рождения, а затем - «ВАЗ 2114» под управлением мужчины 1982 года рождения.

      Пешеход, мужчина 1970 года рождения скончался на месте.

      «Сейчас мы устанавливаем, где он пересекал проезжую часть, либо в границах перекрестка, что предусмотрено правилами, либо вне границ. Но тем не менее, он не убедился и попытался дорогу перебежать», - рассказал Вениамин Вычужанин.

      13:25, 30 ноября, 2017
      Анна Торхова
      619
      0
      #ДТП\n#Ижевск\n#авария\n#Удмуртия\n#пешеходы

       

       

       

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