Четыре года тюрьмы грозит жительнице Ижевска за содержание наркопритона

В квартире 40-летней подозреваемой полиция нашла и изъяла шприцы, а также предметы и вещества, которые используются для изготовления ацетилированного опия.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 40-летнюю ранее судимую женщину подозревают в содержании наркопритона. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Установлено, что в течение четырех месяцев она предоставляла свою квартиру наркоманам. В ходе обыска сотрудники полиции нашли и изъяли шприцы, а также предметы и вещества, используемые для изготовления ацетилированного опия.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 232 УК России («Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств»). За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.