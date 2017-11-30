Отец якобы похищенного в Ижевске ребенка объяснил свой поступок

Родители малыша несколько месяцев не могли прийти к компромиссу.

Ижевск. Удмуртия. Отец якобы похищенного в Ижевске одиннадцатимесячного ребенка объяснил свой поступок. В разговоре с корреспондентом информагентства «Сусанин» мужчина рассказал, что причиной произошедшего стало поведение матери малыша.

Напомним, во вторник, 28 ноября, жительница Ижевска написала на своей странице в соцсети ВКонтакте о том, что «биологический отец» её ребенка вырвал сына нее из рук, пока её держали двое неизвестных мужчин. Следователи сначала провели проверку этой информации, а позже возбудили уголовное дело по факту незаконного лишения женщины свободы (пункт «а» части 2 статьи 127 УК России).

«Не было с моей стороны насилия ни по отношению к ребенку, ни по отношению к ней. Она не ожидала моего появления, а я просто его забрал. Он не заплакал, спал. Через час я уведомил органы опеки и её саму о том, что ребенок находится у меня, у него есть всё: средства питания, гигиены, спальное место и так далее», - рассказал отец малыша.

Он рассказал, что позже малыша у него забрали инспекторы ПДН. Ребенка вернули матери, отец же считает такие действия незаконными.

«У нас равные права, суда не было, определения места жительства ребенка не было», - заявляет ижевчанин.

По его словам, он с самого рождения сына пытается наладить отношения с его матерью, чтобы общаться с малышом. Женщина ему всячески препятствовала, даже отказывалась от алиментов. Мужчина рассказал, что не знал ни даты рождения сына, ни его имени: «Около Нового года я подошел к её двери и услышал мат. Она матом кричала на старшую дочь. От этого мой мальчик, мой сын проснулся и заплакал. Таким образом я из-за двери услышал первые звуки моего сына».

В последний раз родители мальчика виделись в апреле, встреча закончилась скандалом. После этого отцу ребенка видеть не давали.

«Я считаю, что обращаться в суд – это крайняя мера. Мне дадут видеться с ним один день в неделю. Я думал, что смогу с ней договориться, смогу видеться с моим мальчиком чаще. Поэтому я писал ей, переводил деньги», - сокрушается мужчина.

Ижевчанин все же намерен в ближайшее время обратиться в суд, чтобы получить возможность видеться с сыном. Сама женщина в соцсетях заявляла, что прав отца не нарушала: «Все законно, согласовано с опекой. Бабушка (его мать) регулярно имела возможность общаться с внуком».

В сложившейся ситуации теперь придется разбираться правоохранителям.