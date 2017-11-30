Мужчина не выплачивал алименты своему сыну и накопил 365 тыс. рублей задолженности.

Московская область. Должник из Сарапула два года скрывался от приставов в Московской области. Как сообщает пресс-служба УФССП по Удмуртии, мужчина не выплачивал алименты своему сыну и накопил 365 тыс. рублей задолженности.

«В течение двух лет мужчина скрывал своё место жительства, официально не трудоустраивался. В рамках возбуждённого исполнительного производства судебный пристав объявил должника в розыск», - говорится в сообщении ведомства.

В итоге, информацию о мужчине сообщили жители Сарапула, увидевшие его фото в социальных сетях и на официальном сайте УФССП России по Удмуртской Республике. Оказалось, что он вернулся на некоторое время в Удмуртию.

Всего в 2017 году заведено 871 розыскных дел, 640 из которых по алиментным обязательствам.

«В связи с розыском окончено 782 розыскных дела, из них 620 по взысканию задолженности по алиментам», - уточнили в управлении.