Главу Сарапула оштрафовали на 7 тыс рублей за нерасторопность

Прокуратура выявила факты нарушения должностными лицами администрации города сроков рассмотрения обращений граждан.

Сарапул. Удмуртия. Главу Сарапула Александра Ессена оштрафовали на 7 тыс. рублей за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, 5 тыс. рублей штрафа получил его заместитель.

В ходе проверки выявлены многочисленные факты нарушения должностными лицами 30-дневного срока ответов заявителям. По ряду обращений они даны на 58-68 день.

Кроме того, выявлены обращения, которые на день проверки вообще не были рассмотрены, ответы заявителям не направлены.

В адрес главы Сарапула внесено представление об устранении нарушений закона. 7 лиц привлечено к дисциплинарной ответственности в виде выговора и замечания.