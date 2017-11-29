В ходе совершения преступления 35-летний мужчина забрал у потерпевшей их совместного ребенка.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске возбудили уголовное дело по факту незаконного лишения свободы женщины. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Удмуртии. В ходе совершения преступления 35-летний мужчина забрал у потерпевшей их совместного ребенка.

Случай произошел в подъезде дома на улице Холмогорова.

«Неизвестные насильно лишили свободы женщину, в ходе совершения преступления 35-летний житель Ижевска забрал у потерпевшей их совместного ребенка 2016 года рождения, и скрылся с ним в неизвестном направлении», - говорится в сообщении следователей.

Уголовное дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 127 УК России.

Отметим, что ранее следователи начали проверку после якобы похищения ребенка в столице Удмуртии.