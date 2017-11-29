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      Мобильные мошенники чаще всего обманывают жителей Удмуртии

      14:38, 29 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      14:38, 29 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      270
      0
      #интернет\n#Ижевск\n#полиция\n#Удмуртия\n#мошенники\n#телефон
      Фото: pixabay.com
      270
      0

      В тройке также располагаются интернет-мошенники и люди, которые связываются с продавцами, размещающими свои объявления на бесплатных сайтах.

      Ижевск. Удмуртия. Мобильные мошенники чаще всего обманывают жителей Удмуртии. Как рассказал журналистам на пресс-конференции начальник межрайонного отдела №5 управления уголовного розыска МВД по Удмуртской Республике Сергей Тимофеев, в тройке также располагаются интернет-мошенники и люди, которые связываются с продавцами, размещающими свои объявления на бесплатных сайтах.

      «В этом году на территории республики зарегистрировано 2200 фактов мошенничеств», - говорится в сообщении ведомства.

      Их можно условно разбить на несколько категорий. Самые популярные из них:

      - «мобильные», таких фактов большинство – свыше 400;

      - «интернет-мошенничества» - более 300;

      - на сайтах по размещению бесплатных объявлений – порядка 220;

      - «кредитные» около 140;

      - в отношении пенсионеров под видом работников социальных служб;

      - хищение денег с банковских карт при помощи вредоносного программного обеспечения – 150, и другие.

      С начала года сотрудниками полиции раскрыли около 200, так называемых, дистанционных мошенничеств, уголовные дела по которым направлены в суд.

      Сергей Тимофеев также отметил, что республика является одним из немногих регионов, где практически нет преступных групп, занимающихся на системной основе совершением дистанционных мошенничеств («мобильных», «интернет-мошенничеств», звонков с сообщениями «Ваш сын попал в ДТП» и др.).

      «Подобные преступления совершаются жителями других регионов России, либо осужденными, находящимися в исправительных учреждениях за пределами Удмуртии», - уточнили в правоохранительном ведомстве. 

      14:38, 29 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      270
      0
      #интернет\n#Ижевск\n#полиция\n#Удмуртия\n#мошенники\n#телефон

       

       

       

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