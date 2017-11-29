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      В Увинском районе пьяный муж-ревнивец разгромил рабочее место супруги и угрожал полицейским ножом

      10:50, 29 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      10:50, 29 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      250
      0
      #Ижевск\n#Ува\n#полиция\n#Удмуртия\n#уголовное дело\n#происшествие
      Фото: pixabay.com
      250
      0

      Мужчину обвинили в совершении двух преступлений.

      Ижевск. Удмуртия. В Увинском районе пьяный муж-ревнивец разгромил рабочее место супруги и угрожал полицейским ножом. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Удмуртии, Мужчину обвинили в совершении двух преступлений.

      По данным правоохранителей, 25 сентября днем 46-летний пьяный мужчина пришел на работу к жене и из ревности стал ломать мебель и бытовую технику.

      «Причинив собственнику имущества материальный ущерб на сумму более 300 тыс. рублей», - говорится в сообщении ведомства.

      Когда на место прибыли полицейские, мужчина достал из кармана нож и стал размахивать им перед правоохранителями, угрожая убийством.

      Мужчину обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 318 УК России («Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей») и части 1 статьи 167 УК России («Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба»).

              

      10:50, 29 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      250
      0
      #Ижевск\n#Ува\n#полиция\n#Удмуртия\n#уголовное дело\n#происшествие

       

       

       

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