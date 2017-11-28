Жительница Глазова под видом сотрудницы газовой службы обокрала пенсионерку

Женщина вынесла из квартиры пожилой женщины 87 тыс. рублей.

Воткинск. Удмуртия. Жительница Глазова украла 87 тыс. рублей у воткинской пенсионерки под видом сотрудницы газовой службы. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Днем в квартиру пострадавшей пришла незнакомая женщина и начала проверять газовое оборудование. Затем она попросила хозяйку разменять 5 тыс. рублей. Пенсионерка достала из комода сверток c деньгами, разменяла купюру и убрала деньги обратно.

После этого злоумышленница попросила пожилую женщину принести воды. Потерпевшая ненадолго вышла на кухню, а после ухода женщины она обнаружила, что из комода пропал сверток, в котором было 87 тыс. рублей.

Сотрудники полиции обнаружили отпечатки пальцев злоумышленницы и по базе данных установили ее личность. Ей оказалась 36-летняя жительница Глазова, которая уже привлекалась к уголовной ответственности за такие же преступления.

Возбуждено уголовное дело. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 5 лет.