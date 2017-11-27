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      Вагон сошел с рельсов в Завьяловском районе Удмуртии

      12:13, 27 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      12:13, 27 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      578
      0
      #Ижевск\n#Ува\n#Удмуртия\n#поезда\n#Завьялово
      Фото: pixabay.com
      578
      0

      Из-за происшествия временно закрывали железную дорогу Ува – Ижевск.

      Завьяловский район. Вагон грузового поезда сошел с рельсов в Завьяловском районе Удмуртии. Как сообщил на аппаратном совещании органов государственной власти начальник ГУ МЧС России по Удмуртии Петр Фомин, из-за происшествия временно закрывали железную дорогу Ува – Ижевск.

      «Сход вагона произошел в Завьяловском районе. Сошел с рельс вагон. Более 200 метров путей были повреждены. Транспорт был приостановлен и движение поездов тоже. Граждане не пострадали и их перевозили автобусами, так как это одна линия – железная дорога Ува-Ижевск», - рассказал Фомин.

      По его словам, 23 ноября движение по железной дороге было восстановлено.

      12:13, 27 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      578
      0
      #Ижевск\n#Ува\n#Удмуртия\n#поезда\n#Завьялово

       

       

       

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