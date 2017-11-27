Вагон сошел с рельсов в Завьяловском районе Удмуртии

Из-за происшествия временно закрывали железную дорогу Ува – Ижевск.

Завьяловский район. Вагон грузового поезда сошел с рельсов в Завьяловском районе Удмуртии. Как сообщил на аппаратном совещании органов государственной власти начальник ГУ МЧС России по Удмуртии Петр Фомин, из-за происшествия временно закрывали железную дорогу Ува – Ижевск.

«Сход вагона произошел в Завьяловском районе. Сошел с рельс вагон. Более 200 метров путей были повреждены. Транспорт был приостановлен и движение поездов тоже. Граждане не пострадали и их перевозили автобусами, так как это одна линия – железная дорога Ува-Ижевск», - рассказал Фомин.

По его словам, 23 ноября движение по железной дороге было восстановлено.