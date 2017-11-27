Водитель автомобиля не справился с управлением и вылетел с дороги.

Сарапул. Удмуртия. Один человек погиб в результате ДТП в Сарапульском районе Удмуртии. Как сообщает первый отдел Управления ГИБДД России по Удмуртской Республике, водитель автомобиля не справился с управлением и съехал с дороги.

Авария произошла 26 ноября около 08:00 на 11 км дороги «Сарапул-Камбарка». Водитель автомобиля «ВАЗ-2112», мужчина 1996 года рождения погиб, его пассажиры мужчины 1996 и 1997 годов рождения получили травмы.

Также, 26 ноября, на улице Маркина в Ижевске водитель автомобиля «Ситроен-С4», женщина 1991 года рождения не справилась с управлением и наехала на световую опору.

В результате водитель, а также её пассажиры: молодой человек 2001 года рождения, женщина 1975 года рождения и мужчина 1978 года рождения получили травмы.