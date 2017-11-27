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      МВД Удмуртии: руководителям профильных ведомств необходимо обратить внимание на состояние дорожного хозяйства

      09:47, 27 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      09:47, 27 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      263
      0
      #ДТП\n#авария\n#Удмуртия\n#пешеходы\n#МВД Удмуртии
      263
      0

      По словам заместителя министра внутренних дел Олега Мальцева, 14 человек погибли на дорогах региона в ноябре.

      Ижевск. Удмуртия. МВД Удмуртии призвало руководителей профильных ведомств обратить внимание на состояние дорожного хозяйства. По словам заместителя министра внутренних дел Олега Мальцева, 14 человек погибли на дорогах региона в ноябре.

      «116 ДТП с пострадавшими произошло в этом месяце. Погибли 14 человек. <…> На прошлом совещании мы говорили о том, что большое внимание на это оказывает состояние дорог. Ответственные службы практически прекратили очистку дорог от пыли и грязи. Это влияет на безопасность. У нас увеличилось количество наездов на пешеходов.

      Предлагаю руководителям профильных ведомств обратить внимание на состояние дорожного хозяйства», - сказал Мальцев в ходе аппаратного совещания органов государственной власти в понедельник, 27 ноября.

      09:47, 27 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      263
      0
      #ДТП\n#авария\n#Удмуртия\n#пешеходы\n#МВД Удмуртии

       

       

       

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