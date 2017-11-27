МВД Удмуртии: руководителям профильных ведомств необходимо обратить внимание на состояние дорожного хозяйства

По словам заместителя министра внутренних дел Олега Мальцева, 14 человек погибли на дорогах региона в ноябре.

Ижевск. Удмуртия. МВД Удмуртии призвало руководителей профильных ведомств обратить внимание на состояние дорожного хозяйства. По словам заместителя министра внутренних дел Олега Мальцева, 14 человек погибли на дорогах региона в ноябре.

«116 ДТП с пострадавшими произошло в этом месяце. Погибли 14 человек. <…> На прошлом совещании мы говорили о том, что большое внимание на это оказывает состояние дорог. Ответственные службы практически прекратили очистку дорог от пыли и грязи. Это влияет на безопасность. У нас увеличилось количество наездов на пешеходов.

Предлагаю руководителям профильных ведомств обратить внимание на состояние дорожного хозяйства», - сказал Мальцев в ходе аппаратного совещания органов государственной власти в понедельник, 27 ноября.