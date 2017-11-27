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      Результаты дополнительной проверки части обрушившегося дома в Ижевске хотят получить в начале декабря

      09:34, 27 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      09:34, 27 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      609
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#происшествие\n#обрушение дома\n#обрушение
      609
      0

      Речь идет о первых трех подъездах дома на улице Удмуртская, 261.

      Ижевск. Удмуртия. Власти Удмуртии хотят получить результаты дополнительной проверки части обрушившегося дома в Ижевске в начале декабря. По словам главы Удмуртии Александра Бречалова, на объекте дополнительно работали эксперты федерального Минстроя. Об этом руководитель региона сообщил в ходе аппаратного совещания органов государственной власти в понедельник, 27 ноября.

      «До конца этой недели мы должны определиться по первым трем подъездам - можно ли там жить. Хочу извиниться и надеюсь на понимание. Это не вопрос затягивания времени, это крайне сложная ситуация и мы к нашей экспертизе, я лично попросил Михаила Меня (прим.ред. – министр строительства и ЖКХ России), чтобы они прислали нам специалистов, мы должны более тщательно отнестись с к этой ситуации. Мы должны быть на 101% уверены», - сказал Александр Бречалов.

      В свою очередь председатель регионального правительства Ярослав Семенов сообщил, что обследование местных специалистов не подтвердило угрозы обрушения первых трех секций дома.

      «С 13 по 15 ноября «Удмуртгражданпроект» проводил обследование первых трех секций. Состояние оценивается как работоспособное. Угроза обрушения на данный момент отсутствует, но Александр Владимирович (прим.ред. – Бречалов) принял решение обратиться в федеральный Минстрой, чтобы специалисты провели допобследование. До 15 декабря эта работа должна быть проведена, но мы настаиваем на том, чтобы федеральные коллеги сделали это максимально быстро. Ориентировочно 1 декабря мы ожидаем результаты», - сказал Ярослав Семенов.

      Он также уточнил, что на данный момент в пунктах временного размещения находятся 106 человек. Они размещены в городских санаториях, детских лагерях, гостиницах.

      На 26 число единовременную выплату получили 583 жителя из 584 человек. По 1 млн получили 7 семей. Также было принято 121 заявление на восстановление утерянных документов.

      Напомним, что взрыв и обрушение дома произошло в Ижевске 9 ноября. Жертвами трагедии стали 7 человек

      09:34, 27 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      609
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#происшествие\n#обрушение дома\n#обрушение

       

       

       

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