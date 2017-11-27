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      Два года тюрьмы грозит студенту из Ижевска за разжигание межнациональной розни в соцсетях

      08:30, 27 ноября, 2017
      08:30, 27 ноября, 2017
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      #Ижевск\n#Удмуртия\n#соцсети\n#уголовное дело\n#суд\n#происшествие
      Фото: pixabay.com
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      20-летний молодой человек размещал на своей странице «ВКонтакте» изображения и аудиозаписи, которые призывали к противоправным действиям.

      Ижевск. Удмуртия. В Ижевске студента техникума подозревают в разжигании межнациональной розни в социальных сетях. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

      По предварительным данным, подозреваемый с 2014 по 2016 годы размещал на своей странице «ВКонтакте» изображения и аудиозаписи, «содержащие высказывания, обосновывающие и утверждающие необходимость совершения противоправных действий в отношении группы лиц, объединенных по признакам расы, национальности, языка, происхождения».

      На данный момент произведен осмотр компьютера и места жительства студента. Допрошены свидетели. Следствие продолжается.  

      20-летнего молодого человека обвиняют по части 1 статьи 282 УК России («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Ему грозит лишение свободы до двух лет. 

      08:30, 27 ноября, 2017
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      #Ижевск\n#Удмуртия\n#соцсети\n#уголовное дело\n#суд\n#происшествие

       

       

       

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