Житель Ижевска украл вертел с мясом из киоска с шаурмой

Подозреваемый пояснил, что съел украденное с друзьями сразу после кражи.

Ижевск. Удмуртия. Уголовное дело возбудили после кражи вертела с мясом и пресс-гриля для изготовления шаурмы из киоска в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Ночью в полицию поступило сообщение о том, что на улице Холмогорова молодой человек разбил рукой стекло киоска, похитил установки и скрылся.

Примерно через час в супермаркете недалеко от ларька с шаурмой произошла драка. Участников потасовки доставили в полицию. У одного из них на руке нашли порез.

«Сотрудники уголовного розыска установили причастность молодого человека к краже из киоска. В настоящее время похищенное оборудование обнаружено и возвращено владельцу», - говорится в сообщении.

Отметим, подозреваемый пояснил, что мясо он съел с друзьями сразу после кражи.

24-летнего молодого человека поместили в изолятор временного содержания. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.