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      Житель Ижевска украл вертел с мясом из киоска с шаурмой

      16:43, 24 ноября, 2017
      16:43, 24 ноября, 2017
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      #МВД\n#Ижевск\n#кража\n#Удмуртия\n#МВД Удмуртии\n#происшествие
      Фото: Wikimedia Commons
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      Подозреваемый пояснил, что съел украденное с друзьями сразу после кражи.

      Ижевск. Удмуртия. Уголовное дело возбудили после кражи вертела с мясом и пресс-гриля для изготовления шаурмы из киоска в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

      Ночью в полицию поступило сообщение о том, что на улице Холмогорова молодой человек разбил рукой стекло киоска, похитил установки и скрылся.

      Примерно через час в супермаркете недалеко от ларька с шаурмой произошла драка. Участников потасовки доставили в полицию. У одного из них на руке нашли порез.

      «Сотрудники уголовного розыска установили причастность молодого человека к краже из киоска. В настоящее время похищенное оборудование обнаружено и возвращено владельцу», - говорится в сообщении.

      Отметим, подозреваемый пояснил, что мясо он съел с друзьями сразу после кражи.

      24-летнего молодого человека поместили в изолятор временного содержания. Ему грозит до 5 лет лишения свободы. 

      16:43, 24 ноября, 2017
      599
      0
      #МВД\n#Ижевск\n#кража\n#Удмуртия\n#МВД Удмуртии\n#происшествие

       

       

       

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