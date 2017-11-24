Иномарка протаранила «скорую» в Ижевске: пострадал один человек

Сотрудники Госавтоинспекции разыскивают очевидцев произошедшего.

Ижевск. Удмуртия. Иномарка протаранила «скорую» в Ижевске. О произошедшей аварии сообщает первый отдел Управления ГИБДД России по Удмуртской Республике.

Накануне, 23 ноября, на улице Кирова 37-летний водитель «Рено» врезался в машину медицинской службы, которая ехала к пациенту с включенными проблесковыми маячками.

«В результате ДТП пассажир автомобиля «ГАЗ» - мужчина, 1966 года рождения, получил травмы», - отмечается в сообщении.

Сотрудники Госавтоинспекции разыскивают очевидцев произошедшего.

«Непредоставление преимущества в движении транспортному средству, имеющему нанесённые на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включёнными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом – влечет наложение административного штрафа в размере 500 рублей, или лишение специального права управления транспортными средствами на срок от 1 до 3 месяцев», - напоминают в дорожной полиции.