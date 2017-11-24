Следователи возбудили уголовное дело после обрушения стены зерносклада в Граховском районе

В результате происшествия пострадали два человека.

Грахово. Удмуртия. Следователи возбудили уголовное дело после обрушения стены отсека зерносклада в Граховском районе. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Удмуртии, в результате происшествия пострадали два человека.

Случай произошел 24 октября. Две разнорабочие кооператива «Родина» в деревне Старая Игра грузили зерно в грузовой автомобиль. Стена одного отсека зерносклада от давления сломалась и высыпавшееся зерно придавило женщин. Они получили травмы.

«Одной из потерпевших, которую зажала перегородка отсека, был причинен тяжкий вред здоровью», - говорится в сообщении следователей, которые начали проверку сразу после этого.

Уголовное дело возбудили по статье 143 УК России («Нарушение правил охраны труда»).