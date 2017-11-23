Жителя Можгинского района обвинили в надругательстве над 14-летней дочерью сожительницы

Сейчас мужчина находится под арестом.

Можга. Удмуртия. Жителя Можгинского района обвинили в надругательстве над 14-летней дочерью своей сожительницы. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Удмуртии, сейчас мужчина находится под арестом.

Известно, что обвиняемый проживал в одном из райцентров Удмуртии с женщиной и ее ребенком.

«Женщина являлась индивидуальным предпринимателем, мужчина работал у нее директором», - говорится в сообщении.

В течение полутора лет, оставаясь дома один с девочкой, он совершал в отношении нее насильственные действия сексуального характера, а также несколько раз угрожал убийством сожительнице.

«После того, как девочка рассказала о случившемся своей тете, информация о совершенном преступлении поступила в правоохранительные органы», - уточнили в СКР.

10 ноября злоумышленника задержали. Его заключили под стражу.