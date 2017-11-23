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      Автолюбитель в Глазове попал в реанимацию после ДТП

      12:43, 23 ноября, 2017
      12:43, 23 ноября, 2017
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      #ДТП\n#Глазов\n#Удмуртия\n#происшествие
      Фото: Управление ГИБДД по Удмуртии
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      Мужчина не справился с управлением и врезался в дерево.

      Глазов. Удмуртия. В Глазове произошло серьезное ДТП. По данным первого отдела Управления ГИБДД России по Удмуртской Республике, водитель «Тойоты» не справился с управлением и врезался в дерево.

      Авария произошла утром в среду, 22 ноября, на улице Короленко. В результате столкновения 28-летний водитель получил тяжелые травмы. Мужчина находится в реанимации.

      «Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом особенности и состояние транспортного средства, дорожные и метеорологические условия», - напоминают сотрудники Госавтоинспекции.

      12:43, 23 ноября, 2017
      398
      0
      #ДТП\n#Глазов\n#Удмуртия\n#происшествие

       

       

       

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