Автолюбитель в Глазове попал в реанимацию после ДТП

Мужчина не справился с управлением и врезался в дерево.

Глазов. Удмуртия. В Глазове произошло серьезное ДТП. По данным первого отдела Управления ГИБДД России по Удмуртской Республике, водитель «Тойоты» не справился с управлением и врезался в дерево.

Авария произошла утром в среду, 22 ноября, на улице Короленко. В результате столкновения 28-летний водитель получил тяжелые травмы. Мужчина находится в реанимации.

«Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом особенности и состояние транспортного средства, дорожные и метеорологические условия», - напоминают сотрудники Госавтоинспекции.