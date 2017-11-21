В детском саду Игры временно закрыли прачечную, музыкальный зал и группу

По информации регионального управления Роспотребнадзора, при внеплановой проверке специалисты обнаружили нарушения требований санитарного законодательства.

Ижевск. Удмуртия. В игринском детском саду №4 временно закрыли прачечную, музыкальный зал и группу. Как сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора, при внеплановой проверке специалисты обнаружили нарушения требований санитарного законодательства.

На стенах помещений были среды сырости, от них отслаивалась штукатурка и краска, кровля протекала, а также в здании были видны признаки плесени и грибка.

Специалисты обратились в суд с требованием о приостановлении деятельности этих помещений.

«Игринский районный суд позицию управления поддержал и приостановил функционирование […] на 30 суток», - говорится в сообщении управления.

Отметим также, что в июне 2016 года в детском саду уже проходила проверка, в результате которой также выявили нарушения. Учреждение закрывали на 45 дней.