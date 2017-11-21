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      В детском саду Игры временно закрыли прачечную, музыкальный зал и группу

      10:45, 21 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      10:45, 21 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      196
      0
      #дети\n#Роспотребнадзор\n#Игра\n#Удмуртия\n#проверка
      Фото: pixabay.com
      196
      0

      По информации регионального управления Роспотребнадзора, при внеплановой проверке специалисты обнаружили нарушения требований санитарного законодательства.

      Ижевск. Удмуртия. В игринском детском саду №4 временно закрыли прачечную, музыкальный зал и группу. Как сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора, при внеплановой проверке специалисты обнаружили нарушения требований санитарного законодательства.

      На стенах помещений были среды сырости, от них отслаивалась штукатурка и краска, кровля протекала, а также в здании были видны признаки плесени и грибка.

      Специалисты обратились в суд с требованием о приостановлении деятельности этих помещений.

      «Игринский районный суд позицию управления поддержал и приостановил функционирование […] на 30 суток», - говорится в сообщении управления.

      Отметим также, что в июне 2016 года в детском саду уже проходила проверка, в результате которой также выявили нарушения. Учреждение закрывали на 45 дней.

      10:45, 21 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      196
      0
      #дети\n#Роспотребнадзор\n#Игра\n#Удмуртия\n#проверка

       

       

       

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