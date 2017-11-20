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      Директор турфирмы, допустившей гибель девушки во время сплава в Удмуртии, предстанет перед судом

      15:23, 20 ноября, 2017
      15:23, 20 ноября, 2017
      257
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      #туризм\n#Следственный комитет\n#Кез\n#Удмуртия\n#происшествие
      Фото: pixabay.com
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      0

      За оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, ему грозит до шести лет лишения свободы.

      Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии перед судом предстанет директор компании, организовавшей сплав на байдарках, во время которого утонула девушка. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Удмуртской Республике. По данным ведомства, руководитель организации обвиняется по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, которые повлекли по неосторожности причинение смерти человека»).

      В мае этого года компания организовала сплав группы туристов на байдарках по рекам Лоза и Чепца. Во время прохождения порога у бывшей ГЭС в Кезском районе байдарка с 22-летней жительницей Ижевска перевернулась. Девушка упала в воду и утонула. На ней не было спасательного жилета.

      Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. За совершенное преступление предусмотрено наказание до шести лет лишения свободы. Ранее в ГУ МЧС России по Удмуртии сообщали, что компания «Большие гонки», организовывавшая сплав, не была зарегистрирована в главном управлении, а также в поисково-спасательной службе. 

      15:23, 20 ноября, 2017
      257
      0
      #туризм\n#Следственный комитет\n#Кез\n#Удмуртия\n#происшествие

       

       

       

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