Директор турфирмы, допустившей гибель девушки во время сплава в Удмуртии, предстанет перед судом

За оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, ему грозит до шести лет лишения свободы.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии перед судом предстанет директор компании, организовавшей сплав на байдарках, во время которого утонула девушка. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Удмуртской Республике. По данным ведомства, руководитель организации обвиняется по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, которые повлекли по неосторожности причинение смерти человека»).

В мае этого года компания организовала сплав группы туристов на байдарках по рекам Лоза и Чепца. Во время прохождения порога у бывшей ГЭС в Кезском районе байдарка с 22-летней жительницей Ижевска перевернулась. Девушка упала в воду и утонула. На ней не было спасательного жилета.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. За совершенное преступление предусмотрено наказание до шести лет лишения свободы. Ранее в ГУ МЧС России по Удмуртии сообщали, что компания «Большие гонки», организовывавшая сплав, не была зарегистрирована в главном управлении, а также в поисково-спасательной службе.