  • $ 59.63 ↓
  • € 70.36 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Разбойник-форточник из Воткинска пытался обчистить квартиру в Ижевске

      13:04, 20 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      13:04, 20 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      414
      0
      #МВД\n#Ижевск\n#Воткинск\n#Удмуртия\n#грабеж\n#происшествие
      Фото: pixabay.com
      414
      0

      24-летнего молодого человека спугнула внучка потерпевшей.

      Ижевск. Удмуртия. Разбойник-форточник из Воткинска пытался обчистить квартиру в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Удмуртии.

      Случай произошел 14 ноября в доме на улице Заводской. Злодей забрался на второй этаж и, угрожая ножом, потребовал у хозяйки деньги. В этот момент проснулась ее внучка, включила в квартире свет, напугав этим 24-летнего молодого человека, который тут же скрылся с места преступления.

      Оказалось, что «форточник» в этот вечер выпивал с мужчиной, живущим этажом ниже, но сосед не знал как зовут собутыльника и где он живет.

      В итоге полицейским удалось выйти на его след. Молодого человека задержали в Воткинске. Ранее он уже был судим.

      «За совершение тяжкого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет», - говорится в сообщении правоохранительного ведомства.

      Уголовное дело было заведено по части 3 статьи 162 УК России («Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище»). Сейчас «форточник» находится в ИВС. 

      13:04, 20 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      414
      0
      #МВД\n#Ижевск\n#Воткинск\n#Удмуртия\n#грабеж\n#происшествие

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Депутат Гордумы Ижевска предложил главе города уйти в отставку

      16:10, 16 ноября, 2017
      11257

      В Удмуртии выписывавший себе премии чиновник получил условный срок

      6639
      09:31, 19 ноября, 2017

      Иван Васильевич Маринин меняет профессию: и.о. министра энергетики и ЖКХ Удмуртии покинул свой пост

      5798
      12:39, 14 ноября, 2017

      Следователи начали проверку после драки двух 13-летних школьниц в Воткинске

      5697
      18:41, 16 ноября, 2017

      Смертельное ДТП в Ижевске и гигантский бриллиант: что произошло минувшей ночью

      4814
      08:00, 15 ноября, 2017

      Воронежская пенсионерка приехала в Москву за джекпотом в полмиллиарда рублей

      17:11, 18 ноября, 2017
      3271

      Глава Хакасии отказался помогать отшельнице Агафье Лыковой

      1807
      17:27, 15 ноября, 2017

      Никита Белых женился в СИЗО на свидетельнице по своему уголовному делу

      1063
      16:20, 14 ноября, 2017

      В России изменится дизайн пачек сигарет

      891
      13:27, 15 ноября, 2017

      Регионы смогут обложить налогом станки и транспорт предприятий

      836
      19:24, 16 ноября, 2017

      Мария Шарапова радикально поменяла имидж

      18:36, 18 ноября, 2017
      1474

      Биткоин поставил новый рекорд стоимости - 8 тысяч долларов

      1228
      14:34, 17 ноября, 2017

      Бьорндален заявил, что WADA может «найти» царапины и на пробирках с его допинг-пробами

      944
      15:23, 18 ноября, 2017

      «Мисс мира - 2017» стала будущий кардиохирург из Индии

      714
      09:52, 19 ноября, 2017

      Леопард из Сочи попался на краже кур в Абхазии

      653
      17:36, 16 ноября, 2017

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: главные новости недели

      17 ноября, 2017

      LIVE: Дневной Сусанин 17 ноября 2017 года

      17 ноября, 2017

      Удмуртия в минуту: новый руководитель агентства информатизации и деньги на «Земского доктора»

      16 ноября, 2017