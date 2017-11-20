24-летнего молодого человека спугнула внучка потерпевшей.

Ижевск. Удмуртия. Разбойник-форточник из Воткинска пытался обчистить квартиру в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Удмуртии.

Случай произошел 14 ноября в доме на улице Заводской. Злодей забрался на второй этаж и, угрожая ножом, потребовал у хозяйки деньги. В этот момент проснулась ее внучка, включила в квартире свет, напугав этим 24-летнего молодого человека, который тут же скрылся с места преступления.

Оказалось, что «форточник» в этот вечер выпивал с мужчиной, живущим этажом ниже, но сосед не знал как зовут собутыльника и где он живет.

В итоге полицейским удалось выйти на его след. Молодого человека задержали в Воткинске. Ранее он уже был судим.

«За совершение тяжкого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет», - говорится в сообщении правоохранительного ведомства.

Уголовное дело было заведено по части 3 статьи 162 УК России («Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище»). Сейчас «форточник» находится в ИВС.