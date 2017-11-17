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      Отсидевший за смертельное ДТП водитель из Воткинска вновь попался за рулем пьяным

      09:00, 17 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      09:00, 17 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      646
      0
      #Воткинск\n#Удмуртия\n#автомобилисты\n#происшествие\n#тюрьма
      Фото: pixabay.com
      646
      0

      Мужчина проведет год и два месяца в колонии общего режима.

      Воткинск. Удмуртия. Отсидевший за смертельное ДТП водитель из Воткинска вновь попался за рулем пьяным. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, мужчина проведет год и два месяца в колонии общего режима.

      В 2013 году житель Удмуртии ехал пьяным на машине и сбил по неосторожности насмерть девочку. Его приговорили к 5 годам лишения свободы, но в октябре 2016 года освободили условно-досрочно.

      Уже в августе 2017 года он поехал пьяным из кафе, после чего его остановили полицейские.

      «Судом ему назначено наказание в виде 1 года и 2 месяцев лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 3 года», - говорится в сообщении.

      09:00, 17 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      646
      0
      #Воткинск\n#Удмуртия\n#автомобилисты\n#происшествие\n#тюрьма

       

       

       

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