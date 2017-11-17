Мужчина проведет год и два месяца в колонии общего режима.

Воткинск. Удмуртия. Отсидевший за смертельное ДТП водитель из Воткинска вновь попался за рулем пьяным. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, мужчина проведет год и два месяца в колонии общего режима.

В 2013 году житель Удмуртии ехал пьяным на машине и сбил по неосторожности насмерть девочку. Его приговорили к 5 годам лишения свободы, но в октябре 2016 года освободили условно-досрочно.

Уже в августе 2017 года он поехал пьяным из кафе, после чего его остановили полицейские.

«Судом ему назначено наказание в виде 1 года и 2 месяцев лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 3 года», - говорится в сообщении.