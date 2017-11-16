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      Погоню со стрельбой за бесправным водителем устроили полицейские Удмуртии

      15:43, 16 ноября, 2017
      15:43, 16 ноября, 2017
      640
      0
      #авто\n#ГИБДД\n#МВД\n#оружие\n#алкоголь\n#Удмуртия\n#Завьялово\n#происшествие
      Фото: @arzik2
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      Лишенный прав мужчина сел за руль в пьяном состоянии.

      Сепыч. Удмуртия. Погоню со стрельбой за бесправным водителем устроили полицейские Удмуртии. По данным пресс-службы МВД по Удмуртской Республике, подозрительный автомобиль стражи порядка заметили в деревне Сепыч.

      Водитель «Шевроле Нива» ехал с нарушением правил. Правоохранители потребовали автолюбителя остановиться, но он не подчинился.

      «Сотрудником ДПС было применено табельное оружие, в результате чего были повреждены задние колеса. Несмотря на повреждения, водитель продолжил движение», - отмечается в сообщении.

      Догнать «Ниву» удалось только в деревне Подшивалово. Оказалось, что за рулем был 28-летний житель Завьяловского района. Мужчина лишен права управления авто. Кроме того, он был пьян.

      В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.

      15:43, 16 ноября, 2017
      640
      0
      #авто\n#ГИБДД\n#МВД\n#оружие\n#алкоголь\n#Удмуртия\n#Завьялово\n#происшествие

       

       

       

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