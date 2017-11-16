Лишенный прав мужчина сел за руль в пьяном состоянии.

Сепыч. Удмуртия. Погоню со стрельбой за бесправным водителем устроили полицейские Удмуртии. По данным пресс-службы МВД по Удмуртской Республике, подозрительный автомобиль стражи порядка заметили в деревне Сепыч.

Водитель «Шевроле Нива» ехал с нарушением правил. Правоохранители потребовали автолюбителя остановиться, но он не подчинился.

«Сотрудником ДПС было применено табельное оружие, в результате чего были повреждены задние колеса. Несмотря на повреждения, водитель продолжил движение», - отмечается в сообщении.

Догнать «Ниву» удалось только в деревне Подшивалово. Оказалось, что за рулем был 28-летний житель Завьяловского района. Мужчина лишен права управления авто. Кроме того, он был пьян.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.