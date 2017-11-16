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      Один пешеход погиб и двое пострадали за минувшие сутки в Удмуртии

      12:58, 16 ноября, 2017
      Анна Торхова
      12:58, 16 ноября, 2017
      Анна Торхова
      388
      0
      #ДТП\n#Сарапул\n#Киясово\n#авария\n#Удмуртия\n#пешеходы
      Фото: 1 отдел Управления ГИБДД России по Удмуртии
      388
      0

      Смертельное ДТП произошло в Киясовском районе.

      Киясово. Удмуртия. Один пешеход погиб и двое пострадали за минувшие сутки в Удмуртии. Смертельное ДТП произошло в Киясовском районе, сообщает 1 отдел Управления ГИБДД России по республике.

      Авария со смертельным исходом произошла 15 ноября около 07:00 на 3 км дороги «Киясово-Объездная». Водитель автомобиля «Шевроле-Нива», мужчина 1960 года рождения сбил пешехода – мужчину 1948 года рождения. Пешеход шёл по краю проезжей части в попутном направлении с движением машин. На мужчине не было световозвращающих элементов.

      В результате наезда пешеход от полученных травм скончался в больнице.

      Ещё одно ДТП произошло около 07:00 в Сарапуле, напротив дома №2 на улице Мира. Водитель автомобиля «Хендай», мужчина 1988 года рождения сбил пешехода-мужчину 1949 года рождения. Пешеход также двигался по краю проезжей части, но навстречу движению автомобилей. В результате аварии мужчина получил травмы.

      Ещё одна авария с участием пешехода случилась в Сарапуле напротив дома №67 по улице Гончарова. ДТП произошло около 21:00. Водитель автомобиля «Рено Каптюр», мужчина 1981 года рождения сбил пешехода-женщину 1982 года рождения. Девушка перебегала дорогу вне пешеходного перехода прямо перед автомобилем. В результате наезда она получила травмы.

      12:58, 16 ноября, 2017
      Анна Торхова
      388
      0
      #ДТП\n#Сарапул\n#Киясово\n#авария\n#Удмуртия\n#пешеходы

       

       

       

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