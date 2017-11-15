Случай произошел в одном из подъездов жилого дома.

Можга. Удмуртия. Житель Можги проведет 8 лет в тюрьме за надругательство над 5-летней девочкой. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Удмуртии.

Правоохранители установили, что накануне обвиняемый выпивал. Днем зашел в подъезд жилого дома, где встретил незнакомую маленькую девочку.

«Злоумышленник вступил с ребенком в диалог, а затем совершил сексуальное насилие», - говорится в сообщении.

36-летнего мужчину признали виновным в совершении преступления предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 132 УК России («Насильственные действия сексуального характера»).

Срок он будет отбывать в колонии строгого режима.