«Модель из Великобритании» приговорили к обязательным работам в Удмуртии

Жительница Можги обманом выманила у пользователя соцсети почти 70 тыс. рублей.

Можга. Удмуртия. В Удмуртии вынесли приговор жительнице Можги, которую признали виновной в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики.

Девушка связалась в одной из социальных сетей с мужчиной, которому пожаловалась на тяжелую жизнь. Она представилась моделью из Великобритании, которой приходится сниматься в порнофильмах, чтобы прокормить себя и ребенка.

«Девушка <…> путем обмана похитила у гражданина денежные средства в сумме 68 710 рублей», - отмечается в сообщении.

Суд приговорил злоумышленницу к 300 часов обязательных работ и обязал вернуть обманутому мужчине деньги.