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      «Модель из Великобритании» приговорили к обязательным работам в Удмуртии

      15:24, 14 ноября, 2017
      15:24, 14 ноября, 2017
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      #интернет\n#Можга\n#Удмуртия\n#мошенники\n#суд\n#происшествие
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      Жительница Можги обманом выманила у пользователя соцсети почти 70 тыс. рублей.

      Можга. Удмуртия. В Удмуртии вынесли приговор жительнице Можги, которую признали виновной в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики.

      Девушка связалась в одной из социальных сетей с мужчиной, которому пожаловалась на тяжелую жизнь. Она представилась моделью из Великобритании, которой приходится сниматься в порнофильмах, чтобы прокормить себя и ребенка.

      «Девушка <…> путем обмана похитила у гражданина денежные средства в сумме 68 710 рублей», - отмечается в сообщении.

      Суд приговорил злоумышленницу к 300 часов обязательных работ и обязал вернуть обманутому мужчине деньги.

      15:24, 14 ноября, 2017
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      #интернет\n#Можга\n#Удмуртия\n#мошенники\n#суд\n#происшествие

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