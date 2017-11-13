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      Всех пострадавших при обрушении части дома в Ижевске выписали из больницы

      17:09, 13 ноября, 2017
      Диана Ворончихина
      17:09, 13 ноября, 2017
      Диана Ворончихина
      374
      0
      #дети\n#Ижевск\n#взрыв\n#Удмуртия\n#происшествие\n#больница\n#обрушение дома\n#обрушение
      Фото: susanin.news
      374
      0

      Девочку, которая попала в больницу, отпустили домой в понедельник, 13 ноября, в удовлетворительном состоянии.

      Ижевск. Удмуртия. В Ижевске из больницы выписали последнюю пострадавшую при взрыве в жилом доме на улице Удмуртская. Об этом корреспонденту информагентства «Сусанин» сообщили в пресс-службе Минздрава Удмуртии.

      Девочку-подростка отпустили домой в понедельник, 13 ноября, в удовлетворительном состоянии.

      Напомним, что обрушение части многоэтажного дома №261 по улице Удмуртская произошло 9 ноября. В результате трагедии 7 человек погибли, 3 пострадали.

      По данным следствия, взрыв устроил один из жильцов дома. Суд посадил его под арест на 2 месяца.

      Более подробно о трагедии можно узнать из материала «Взрыв в жилом доме Ижевска: хронология событий с 9 по 13 ноября»

      17:09, 13 ноября, 2017
      Диана Ворончихина
      374
      0
      #дети\n#Ижевск\n#взрыв\n#Удмуртия\n#происшествие\n#больница\n#обрушение дома\n#обрушение

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