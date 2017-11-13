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      В Удмуртии врача-терапевта осудили за смерть пациентки

      16:30, 13 ноября, 2017
      16:30, 13 ноября, 2017
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      #Сюмси\n#Удмуртия\n#смерть\n#врач\n#уголовное дело\n#происшествие
      Фото: pixabay.com
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      Суд назначил ей наказание в виде 1 года ограничения свободы с лишением права заниматься медицинской деятельностью сроком на 1 год.

      Сюмси. Удмуртия. Участкового врача-терапевта в Сюмсинском районе Удмуртии осудили за смерть пациентки. Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, ей ограничили свободу на 1 год с лишением права заниматься медицинской деятельностью сроком на 1 год.

      Установлено, что 21 января 2016 года в Сюмсинскую районную больницу обратилась женщина с жалобами на одышку и боли в груди. При осмотре врач поставила диагноз без проведения полного комплекса обязательных мероприятий для его уточнения и назначила повторный прием на 25 января 2016 года. Между тем женщине требовалась госпитализация в стационар.

      24 января 2016 года пациентка скончалась в реанимации Увинской больницу от хронической ишемической болезни сердца осложнившейся развитием острой коронарной недостаточности.

      Врача признали виновной по части 2 статьи 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).

      16:30, 13 ноября, 2017
      385
      0
      #Сюмси\n#Удмуртия\n#смерть\n#врач\n#уголовное дело\n#происшествие

       

       

       

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