Пьяный водитель врезался в дерево в Можге: пострадали три человека

За минувшие выходные дорожные полицейские задержали 60 пьяных автолюбителей.

Можга. Удмуртия. Водитель «Лады Гранты» врезался в дерево в Можге. Как сообщает первый отдел Управления ГИБДД России по Удмуртской Республике, мужчина в момент аварии был пьян.

ДТП произошло накануне, 12 ноября. 23-летний водитель, принявший «на грудь», не справился с управлением, в результате машина вылетела с дороги и врезалась в дерево.

«В результате ДТП получили телесные повреждения водитель и его пассажиры: мужчины 2000 и 1998 годов рождения госпитализированы», - отмечается в сообщении.

Стоит отметить, что за минувшие выходные дорожные полицейские задержали 60 пьяных автолюбителей. Один из любителей горячительных напитков устроил ДТП с машиной «Скорой помощи», в котором погиб человек.