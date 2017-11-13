Пожилая жительница Кезского района погибла при пожаре

Следователи рассматривают две версии произошедшей трагедии.

Кез. Удмуртия. Пожилая жительница села Чепца Кезского района погибла при пожаре. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике, трагедия произошла накануне, 12 ноября.

Пламя вспыхнуло в одной из квартир деревянного дома.

«В результате пожара строение полностью уничтожено огнем. После ликвидации пожара в квартире обнаружено тело проживавшей там 59-летней женщины», - отмечается в сообщении.

Следователи рассматривают две версии возгорания – короткое замыкание и нарушение правил эксплуатации электронагревателя.