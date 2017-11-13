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      Пожилая жительница Кезского района погибла при пожаре

      12:09, 13 ноября, 2017
      12:09, 13 ноября, 2017
      145
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      #Кез\n#Удмуртия\n#происшествие\n#пожар
      Фото: @arzik2
      145
      0

      Следователи рассматривают две версии произошедшей трагедии.

      Кез. Удмуртия. Пожилая жительница села Чепца Кезского района погибла при пожаре. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике, трагедия произошла накануне, 12 ноября.

      Пламя вспыхнуло в одной из квартир деревянного дома.

      «В результате пожара строение полностью уничтожено огнем. После ликвидации пожара в квартире обнаружено тело проживавшей там 59-летней женщины», - отмечается в сообщении.

      Следователи рассматривают две версии возгорания – короткое замыкание и нарушение правил эксплуатации электронагревателя. 

      12:09, 13 ноября, 2017
      145
      0
      #Кез\n#Удмуртия\n#происшествие\n#пожар

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