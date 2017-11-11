В трех подъездах обрушившегося дома в Ижевске появилась вода и электричество

12 ноября жителей 1, 2 и 3 подъездов дома №261 по улице Удмуртская приглашают подойти к городскому оперативному штабу для осмотра квартир и оценке ущерба.

Ижевск. Удмуртия. Подача горячей и холодный воды, электричества восстановлена в 1, 2 и 3 подъездах обрушившегося дома в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В воскресенье, 12 ноября, жителей этих трех подъездов приглашают в городской оперативный штаб, который находится на улице 10 лет Октября, 23 (СК «Острова»), для осмотра квартир и оценке ущерба.

Осмотр будет проходить по следующему графику:

- 10:00 - квартиры с 1 по 33 (1 подъезд);

- 12:00 - квартиры с 34 по 67 (2 подъезд);

- 14:00 - квартиры с 68 по 101 (3 подъезд).

Жителям при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, подтверждающий регистрацию в квартире. При отсутствии регистрации - документ, подтверждающий право собственности на квартиру.

В квартирах 4, 5, 6 подъездов будут проводиться обследования состояния строительных конструкций дома. Решение об осмотре и заселении квартир будет приниматься по итогам обследования. Жителям этих квартир для получения необходимых документов и ценных вещей, оставленных в жилом помещении, необходимо обращаться в городской оперативный штаб (улица 10 лет Октября, 23).

Напомним, взрыв, в результате которого обрушилась часть многоэтажного дома, прогремел 9 ноября.