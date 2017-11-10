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      Жителей Ижевска просят предоставить все имеющиеся фото и видео с места обрушения дома

      17:02, 10 ноября, 2017
      17:02, 10 ноября, 2017
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      #Следственный комитет\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#следствие\n#происшествие
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      Напомним, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

      Ижевск. Удмуртия. Следственное управление обращается к жителям Ижевска с просьбой предоставить все имеющиеся фото и видео с места обрушения, которые могут помочь в расследовании уголовного дела. Об этом пишет пресс-служба ведомства.

      Материалы можно присылать на электронную почту: press@18.sledcom.ru либо доставить лично по адресу: Ижевск, улица Лихвинцева, 49. Необходимо указать фамилию, имя, отчество, адрес, контактный номер телефона, при каких обстоятельствах и время, когда были сделаны материалы.

      Напомним, что после взрыва и обрушения части многоквартирного дома возбудили уголовное дело

      17:02, 10 ноября, 2017
      249
      0
      #Следственный комитет\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#следствие\n#происшествие

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