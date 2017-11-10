Жителей Ижевска просят предоставить все имеющиеся фото и видео с места обрушения дома

Напомним, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

Ижевск. Удмуртия. Следственное управление обращается к жителям Ижевска с просьбой предоставить все имеющиеся фото и видео с места обрушения, которые могут помочь в расследовании уголовного дела. Об этом пишет пресс-служба ведомства.

Материалы можно присылать на электронную почту: press@18.sledcom.ru либо доставить лично по адресу: Ижевск, улица Лихвинцева, 49. Необходимо указать фамилию, имя, отчество, адрес, контактный номер телефона, при каких обстоятельствах и время, когда были сделаны материалы.

Напомним, что после взрыва и обрушения части многоквартирного дома возбудили уголовное дело.