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      Жители обрушившегося дома в Ижевске начали получать восстановленные документы

      14:26, 10 ноября, 2017
      14:26, 10 ноября, 2017
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      #Ижевск\n#Удмуртия\n#паспорт\n#взрыв газа
      Фото: МВД по Удмуртии
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      18 человек обратились с просьбой восстановить документы, удостоверяющие личность.

      Ижевск. Удмуртия. Жителям обрушившегося в Ижевске дома начали выдавать восстановленные паспорта. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике, по состоянию на 13:30 пятницы, 10 ноября, во временный пункт обратились 18 человек. Выдача паспортов началась в 14:00.

      Напомним, что пункт восстановления документов открыли в гостинице «Юбилейная» на Пушкинской, 274. По вопросам восстановления утраченных документов жильцы дома могут обратиться в полицию по телефонам «горячей линии»: 8(3412) 59-63-55, 8(3412)59-63-47. По вопросам восстановления регистрационных документов на автотранспорт, а также водительских удостоверений по телефону: 8(3412)415751.

      Из-за обрушения дома №261 по улице Удмуртской в четверг, 9 ноября, из здания эвакуировали всех жильцов. Собственники неповрежденных квартир в сопровождении сотрудников полиции и МЧС смогли на несколько минут зайти домой, чтобы забрать документы и ценные вещи.

      Через три дня специалисты представят отчет о состоянии здания и возможности его дальнейшей эксплуатации. 

      14:26, 10 ноября, 2017
      429
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#паспорт\n#взрыв газа

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