Пешехода насмерть сбили под Глазовом

Мужчина шел в темноте по дороге.

Глазов. Удмуртия. Смертельное ДТП произошло утром в среду, 8 ноября, на дороге Глазов – Юкаменское. Об этом информагентству «Сусанин» рассказал руководитель первого отдела Управления ГИБДД России по Удмуртской Республике Вениамин Вычужанин.

Авария произошла в 06:45 на 18-м км дороги. Водитель «Шевроле Лачетти» насмерть сбил пешехода. Известно, что мужчина 1968 года рождения не имел на одежде световозвращающих элементов.

«Пешеходы на дорогах за пределами населенных пунктов в темное время суток обязаны использовать световозвращающие элементы. Мы просим водителей, заметивших пешеходов-нарушителей, сообщать в органы полиции. Это поможет спасти их жизни», - отметил Вычужанин.