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      В Ижевске взяли под стражу мужчину, который «заминировал» дом на улице Ворошилова

      09:26, 08 ноября, 2017
      09:26, 08 ноября, 2017
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      #безопасность\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#ОМОН\n#эвакуация\n#суд\n#происшествие\n#Росгвардия
      Фото: maps.google.com
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      Злоумышленник прибыл в Удмуртию по поддельному паспорту.

      Ижевск. Удмуртия. В Ижевске взяли под стражу мужчину, который сообщил о минировании жилого дома на улице Ворошилова. По данным пресс-службы судейского сообщества Удмуртской Республики, мероу пресечения определил Устиновский районный суд города.

      Злоумышленником, из-за которого 5 ноября эвакуировали жильцов многоэтажки, оказался 37-летний уроженец Челябинской области. Как удалось выяснить правоохранителям, в минувшее воскресенье он отправил смс-сообщение о заложенной бомбе своей знакомой. Женщина поверила мужчине и обратилась в полицию.

      «В результате преступных действий подозреваемого было нарушено нормальное функционирование государственных учреждений, отвлечены силы правоохранительных органов и служб, которые призваны оказывать помощь в экстремальных ситуациях», - отмечается в сообщении пресс-службы.

      Приехавшие на место саперы обследовали здание, но взрывных устройств не нашли. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

      Стражам порядка удалось задержать подозреваемого. Выяснилось, что он был ранее неоднократно судим, скрывается от правоохранителей, в Удмуртию прибыл по поддельному паспорту. Суд вынес постановлении об аресте мужчины на два месяца.

      09:26, 08 ноября, 2017
      255
      0
      #безопасность\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#ОМОН\n#эвакуация\n#суд\n#происшествие\n#Росгвардия

       

       

       

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