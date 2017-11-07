В Удмуртии мужчина сгорел в своем доме

Предположительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнём во время курения.

Глазов. Удмуртия. Житель Глазовского района сгорел в собственном доме. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии, в данный момент по факту пожара проводиться доследственная проверка.

По данным следствия, пожар произошёл в понедельник, 6 ноября, около 14:00 в деревне нижняя Богатырка. 59-летний погибший нигде не работал и злоупотреблял алкоголем. Накануне случившегося мужчина выпивал дома со своим знакомым.

Предположительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнём при курении в состоянии алкогольного опьянения.