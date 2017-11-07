Двоих депутатов в Удмуртии лишили мандатов за скрытность

Народные избранники не предоставили декларации о доходах.

Селты. Удмуртия. В Селтинском районе двух депутатов лишили мандатов. Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики, народные избранники одного из сельских поселений не предоставили декларации о доходах.

В надзорном органе посчитали это нарушением закона, суд с этим согласился.

«По результатам рассмотрения представления полномочия указанных депутатов прекращены досрочно», - отмечается в сообщении.

Ранее по той же причине мандатов лишились четверо народных избранников в Сюмсинском районе.