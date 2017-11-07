20 лет тюрьмы грозит двум жительницам Воткинска за попытку сбыта марихуаны

В данный момент подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания.
Воткинск. Удмуртия. Двух жительниц Воткинска задержали за попытку сбыть более килограмма марихуаны. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
Коноплю подозреваемые выращивали с июля 2017 года на садовом участке.
По факту покушения на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере следователи возбудили уголовное дело. Подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы.
Сейчас женщины находятся в изоляторе временного содержания.