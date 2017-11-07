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      Житель Ижевска накопил 27 млн рублей долгов

      13:45, 07 ноября, 2017
      13:45, 07 ноября, 2017
      504
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#долги\n#деньги\n#финансы и деньги\n#происшествие\n#долг
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      0

      Должник долгое время скрывался и жил за пределами республики.

      Ижевск. Удмуртия. 21 исполнительное производство возбудили в отношение жителя Ижевска, который задолжал 27 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба управления федеральной службы судебных приставов по Удмуртии.

      У мужчины накопились долги по следующим платежам: 209 тыс. рублей налогов, 6,7 млн рублей в пользу кредитных организаций, 20 млн рублей – физическим лицам.

      Должник находился в розыске. Он долгое время скрывался и жил без регистрации за пределами Удмуртии.

      Судебным приставам удалось обнаружить мужчину, когда тот получал заграничный паспорт. Должника предупредили об уголовной ответственности и передали сотрудникам полиции, у которых он тоже находился в розыске.

      13:45, 07 ноября, 2017
      504
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#долги\n#деньги\n#финансы и деньги\n#происшествие\n#долг

       

       

       

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