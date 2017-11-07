Житель Ижевска накопил 27 млн рублей долгов

Должник долгое время скрывался и жил за пределами республики.

Ижевск. Удмуртия. 21 исполнительное производство возбудили в отношение жителя Ижевска, который задолжал 27 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба управления федеральной службы судебных приставов по Удмуртии.

У мужчины накопились долги по следующим платежам: 209 тыс. рублей налогов, 6,7 млн рублей в пользу кредитных организаций, 20 млн рублей – физическим лицам.

Должник находился в розыске. Он долгое время скрывался и жил без регистрации за пределами Удмуртии.

Судебным приставам удалось обнаружить мужчину, когда тот получал заграничный паспорт. Должника предупредили об уголовной ответственности и передали сотрудникам полиции, у которых он тоже находился в розыске.