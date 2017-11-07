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      В Удмуртии автомобилиста оштрафовали за попытку дать взятку полицейскому

      09:00, 07 ноября, 2017
      09:00, 07 ноября, 2017
      314
      0
      #Камбарка\n#полиция\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги\n#происшествие\n#штраф
      Фото: pixabay.com
      314
      0

      Во время составления административного протокола мужчина хотел передать инспектору ГИБДД 5 тыс.  рублей.

      Камбарка. Удмуртия. В Камбарском районе автомобилиста оштрафовали на 40 тыс. рублей за попытку дать взятку полицейскому. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

      По данным следствия, накануне случившегося 55-летний осужденный приехал в один из населенных пунктов района на встречу выпускников школы.  Мужчина в пьяном виде сел за руль и посадил пассажиров, число которых превышало установленные требования. Кроме того, у него при себе не было ни водительского удостоверения, ни свидетельства о регистрации транспортного средства, ни ОСАГО. В дороге сотрудник полиции потребовал его остановиться, но мужчина попытался скрыться. Однако не справился с управлением, машину занесло.

      Во время составления административного протокола осужденный попытался передать инспектору ГИБДД пять тыс. рублей, чтобы избежать уголовной ответственности.

      Суд предъявил ему обвинения по части 3 статьи 30, части 1 статьи 291.2 УК России («Покушение на дачу взятки в размере, не превышающим десяти тысяч рублей»).  

      09:00, 07 ноября, 2017
      314
      0
      #Камбарка\n#полиция\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги\n#происшествие\n#штраф

       

       

       

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