В Удмуртии автомобилиста оштрафовали за попытку дать взятку полицейскому

Во время составления административного протокола мужчина хотел передать инспектору ГИБДД 5 тыс. рублей.

Камбарка. Удмуртия. В Камбарском районе автомобилиста оштрафовали на 40 тыс. рублей за попытку дать взятку полицейскому. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

По данным следствия, накануне случившегося 55-летний осужденный приехал в один из населенных пунктов района на встречу выпускников школы. Мужчина в пьяном виде сел за руль и посадил пассажиров, число которых превышало установленные требования. Кроме того, у него при себе не было ни водительского удостоверения, ни свидетельства о регистрации транспортного средства, ни ОСАГО. В дороге сотрудник полиции потребовал его остановиться, но мужчина попытался скрыться. Однако не справился с управлением, машину занесло.

Во время составления административного протокола осужденный попытался передать инспектору ГИБДД пять тыс. рублей, чтобы избежать уголовной ответственности.

Суд предъявил ему обвинения по части 3 статьи 30, части 1 статьи 291.2 УК России («Покушение на дачу взятки в размере, не превышающим десяти тысяч рублей»).