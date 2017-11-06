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      Две студентки из Ижевска устроили в городе более 100 тайников с наркотиками

      16:13, 06 ноября, 2017
      16:13, 06 ноября, 2017
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      #наркотики\n#Ижевск\n#молодежь\n#Удмуртия\n#происшествие
      Фото: Pixabay
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      Теперь им грозит до 20 лет лишения свободы.

      Ижевск. Удмуртия. В Ижевске задержали двух студенток и двоих их друзей. Их подозревают в попытке организовать продажу наркотиков, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

      Против молодых людей возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере»).

      Выяснилось, что студентки – девушки 19 и 20 лет – купили через интернет синтетические наркотики. Запрещенные вещества они сбывали в столице региона, раскладывая их по тайникам.

      «В последующем в преступную деятельность в сфере незаконного оборота наркотиков обвиняемые вовлекли своих друзей – молодых людей 1997 и 1996 годов рождения», - отмечают правоохранители.

      Вчетвером ижевчане устроили более 100 тайников в столице региона. Наркотики нашли и в съемной квартире злоумышленников. Теперь им грозит до 20 лет лишения свободы.

      16:13, 06 ноября, 2017
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      #наркотики\n#Ижевск\n#молодежь\n#Удмуртия\n#происшествие

       

       

       

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