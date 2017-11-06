ДТП произошло на дороге Завьялово – Каменное.

Завьялово. Удмуртия. Два человека погибли при столкновении 4 авто в Удмуртии. По данным первого отдела Управления ГИБДД России по Удмуртской Республике, авария произошла в понедельник, 6 ноября, на дороге Завьялово – Каменное.

По предварительным данным, «Хендай» под управлением 38-летнего мужчины, выехал на встречную полосу и врезался в грузовой «Вольво». От удара фуру отбросило на «Ладу Приору» и «Фиат Альбео».









В ДТП погибли водитель и пассажир «Приоры» - мужчины 29 лет.

В настоящее время устанавливают причины и обстоятельства произошедшей аварии.