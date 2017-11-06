Женщина и трое детей пострадали в аварии на трассе в Удмуртии

Водитель авто не справился с управлением и дважды врезался в металлическое ограждение.

Селты. Удмуртия. Женщина и трое детей получили травмы в аварии на трассе в Удмуртии. По данным первого отдела Управления ГИБДД России по Удмуртской Республике, ДТП произошло в Селтинском районе.

В субботу, 4 ноября, около 20:15 на дороге Ува – Селты 34-летний водитель «ВАЗ-21093» не справился с управлением и дважды врезался в металлическое ограждение. В результате пострадали пассажиры авто: 30-летняя женщина и трое детей. Они получили травмы различной степени тяжести.