В Ижевске эвакуировали жильцов дома на Ворошилова из-за сообщения о минировании

Строение и прилегающую территорию обследовали саперы ОМОН Росгвардии.

Ижевск. Удмуртия. Жильцов дома по улице Ворошилова в Ижевске эвакуировали из-за сообщения о минировании здания. Об этом корреспонденту «Сусанина» сообщили в пресс-службе Росгвардии по Удмуртской Республике.

«Выезд был группой саперов ОМОН Росгвардии. Они провели обследование», - рассказал пресс-секретарь Росгвардии по Удмуртии Антон Дулесов.

Он также отметил, что вневедомственной охраной, совместно с сотрудниками полиции проводилась эвакуация жителей дома.

«Взрывных устройств не обнаружено», - заявили в пресс-службе.